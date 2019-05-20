Ученые: Удаление аппендикса повышает шанс болезни Паркинсона





Ученые из Западного резервного университета Кейза и центра «Университетские клиники Кливленда» провели масштабное исследование. Они изучили истории болезни более чем 62 миллионов людей, имеющих болезнь Паркинсона. Оказалось, что у 488 тысяч из них уже был удален аппендикс. При этом, у 4,7 тысячи человек данное дегенеративное заболевание нервной системы начало развиваться именно после подобной операции.Результаты, полученные учеными, оказались шокирующими даже для них. Вероятность появления и развития болезни Паркинсона у людей, что пережили удаление аппендицита, оказалась в 3 раза больше тех, кому удалось сохранить этот орган. Специалисты отмечают, обычно этот риск составляет не более 0,29%, но после подобных операций он возрастает до 0,92%.Ученые уверены, результаты их исследования должны привести к активизации изучения значения аппендикса для жизни и здоровья человека. В настоящий момент медицина не знает, зачем людям данный орган и какие функции он выполняет. Специалисты также предположили, что на развитие болезни Паркинсона может провоцировать не сам факт удаления аппендикса, а процесс его воспаления, из-за чего обычно и прибегают к таким операциям.