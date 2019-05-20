Пророк Альберт Пайк предсказал страны, которые начнут третью мировую войну





Конспиролог считает, что третью мировую войну начнет Израиль и мусульманские страны. Кроме этого псевдо-ученый уверен, что ислам будут контролировать масоны, чтобы в решающий момент сделать последний удар и уничтожить западный мир. Также «пророк» предрек массовое поклонение дьяволу после окончания третьей мировой войны, однако он не объяснил, с чем это будет связано.Впрочем, множество любителей теории заговоров с большим ажиотажем приняли такое предсказание и начали массово его распространять. Однако люди из научных кругов скептически относятся к словам «пророка», и уверяют, что они никак не аргументированы, поэтому верить в их истинность не стоит.