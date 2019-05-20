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Пророк Альберт Пайк предсказал страны, которые начнут третью мировую войну

Известный «пророк» из США Альберт Пайк предсказал страны, которые начнут третью мировую войну. Данное сообщение было распространено порталом «Южный федеральный».
Пророк Альберт Пайк предсказал страны, которые начнут третью мировую войну

Конспиролог считает, что третью мировую войну начнет Израиль и мусульманские страны. Кроме этого псевдо-ученый уверен, что ислам будут контролировать масоны, чтобы в решающий момент сделать последний удар и уничтожить западный мир. Также «пророк» предрек массовое поклонение дьяволу после окончания третьей мировой войны, однако он не объяснил, с чем это будет связано.

Впрочем, множество любителей теории заговоров с большим ажиотажем приняли такое предсказание и начали массово его распространять. Однако люди из научных кругов скептически относятся к словам «пророка», и уверяют, что они никак не аргументированы, поэтому верить в их истинность не стоит.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:27

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