«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по сборам в США





Джон Уик – бывший наемник, который вышел на пенсию и проживал вместе со своей собакой. Однажды на него напал сын криминального авторитета, угнавший его автомобиль и убивший любимого щенка. После чего главный герой начинает мстить всему криминальному миру. Третья часть этой франшизы уже собрала в США за уик-энд 57 миллионов долларов, а в мире - 35 миллионов долларов, обогнав «Мстители: Финал».Впрочем, создателей супер-геройского кино это нисколько не смутило, поскольку фильм уже занял второе место в США среди самых кассовых лент за всю историю, обогнав легендарный «Аватар». Первенство пока принадлежит кинокартине «Звездные войны: Пробуждение силы».Чтобы обогнать фильм Джеймса Кэмерона в мировом прокате «Мстителям» необходимо еще добрать 173 миллиона долларов, что не является недосягаемой целью. Однако за первенство финальному фильму истории о железном человеке все же придётся побороться.Весьма интересно, что третью строчку в этом уик-энде в США занял фильм «Покемон. Детектив Пикачу» с общими сборами 24,8 миллиона долларов. В свою очередь, в России этот фильм расположился на первом месте с показателем в 230 миллионов рублей.