Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко столкнулся с долгами

Артисты не могут поделить апартаменты площадью 516 кв. м, находящиеся в элитном доме в Зачатьевском переулке, по цене около 500 млн рублей. Квартира оформлена на Евгения Петросяна, но по данному адресу проживает Елена Степаненко, которая не желает платить коммуналку. Адвокат юмориста Сергей Жорин подчеркнул, что сначала за услуги ЖКХ платил Петросян, на что выделял около 200-250 тысяч рублей ежемесячно до ареста его счетов. Лишь после угроз отключения воды и электричества Елена Степаненко решила платить за эти услуги, выделяя около 30 тысяч рублей в месяц, но отопление, капремонт и уборка остаются неоплаченными.Евгений Петросян не соглашается решить проблему путем вскрытия квартиры с МЧС, но при этом он готов выселить супругу из апартаментов. В разблокировке счетов юмористу было отказано, а также на него были возложены все расходы на экспертизу.