В Башкирии 25-летний водитель погиб после съезда авто в кювет





Сообщается, что инцидент имел место в Учалинском районе дороги Белорецк Миасс на 119-м километре. За рулем авто находился житель Кигинского района в возрасте 25 лет. Автомобиль после съезда в кювет также столкнулся с деревом, а мужчина, находящийся за рулем, получив серьезные травмы, скончался на месте.Правоохранительные органы устанавливают все детали аварии. Инициировано проведение соответствующей проверки.