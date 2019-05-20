В Башкирии 25-летний водитель погиб после съезда авто в кювет
В Башкирии вчера, 19 мая, произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ. По данным ГИБДД по региону, молодой водитель транспорта погиб после съезда машины в кювет.
Сообщается, что инцидент имел место в Учалинском районе дороги Белорецк Миасс на 119-м километре. За рулем авто находился житель Кигинского района в возрасте 25 лет. Автомобиль после съезда в кювет также столкнулся с деревом, а мужчина, находящийся за рулем, получив серьезные травмы, скончался на месте.
Правоохранительные органы устанавливают все детали аварии. Инициировано проведение соответствующей проверки.
Сообщается, что инцидент имел место в Учалинском районе дороги Белорецк Миасс на 119-м километре. За рулем авто находился житель Кигинского района в возрасте 25 лет. Автомобиль после съезда в кювет также столкнулся с деревом, а мужчина, находящийся за рулем, получив серьезные травмы, скончался на месте.
Правоохранительные органы устанавливают все детали аварии. Инициировано проведение соответствующей проверки.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:43