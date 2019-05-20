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Врачи рассказали о способах убрать целлюлит за две недели

Российские врачи рассказали о способах убрать целлюлит. Специалисты назвали некоторые методы, позволяющие всего за две недели справится с подобной проблемой, а также объяснили причины ее появления именно у женщин.
Врачи рассказали о способах убрать целлюлит за две недели

Людмила Смирнова, ассистент кафедры кожных и венерических заболеваний МГМУ имени Сеченова, отмечает, убрать целлюлит поможет только комплексный подход. Он должен включать диету, физические занятия и вспомогательные процедуры. Рацион обязан включать в себя минимальное количество углеводов. Заниматься спортом необходимо регулярно, минимум 3 раза в неделю, а сами упражнения должны приводить к потере лишнего веса. К вспомогательным процедурам относятся ручной и механический массаж с применением антицеллюлитных средств. Подобный комплекс позволит уже в течении двух недель избавить от данной проблемы. Для сохранения полученного результата необходимо продолжать соблюдать правильный рацион и выполнять регулярные занятия спортом.

Существует две причины образования целлюлита – избыточный вес и гормональные нарушения. Последние происходят в периоды полового созревания, беременности и менопаузы. Наталья Коленько, врач косметолог-дерматолог, рассказала, почему целлюлит образуется именно у женщин. Все дело в строении подкожно-жировой клетчатки. У мужчин ее перегородки расположены под наклоном от кожи, а у женщин – перпендикулярно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:12

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