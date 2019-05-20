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Греф рассказал о последствиях отмены комиссий за снятие наличных в банкоматах

Герман Греф предупредил о последствиях возможной отмены на территории РФ комиссии, предусмотренной за снятие средств в банкоматах. Представитель Сбербанка уверен, что количество банкоматов сократится, что позволит оптимизировать издержки банков.
Греф рассказал о последствиях отмены комиссий за снятие наличных в банкоматах

ФАС выступила с инициативой обнулить комиссии в банкоматах, если происходит снятие наличных. Упразднение комиссии предлагалось не единожды, но ЦБ считает, что данная идея требует доработки с привлечением к обсуждению профессионалов. Как отметил Герман Греф в программе на телевидении, в банкоматную сеть Сбербанк инвестировал много лет и в настоящее время она состоит из 80 тысяч аппаратов. Греф отметил, что банкоматы нуждаются в обслуживании, что финансируется комиссией.

Греф предполагает, что банки не согласятся содержать банкоматы себе в убыток, что приведет к уменьшению их количества. При этом эксперт отметил, что Сбербанк вводит комиссию исключительно на определенные операции, которые делают невыгодными категории, относящиеся к отмывке денежных средств.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:00

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