Греф рассказал о последствиях отмены комиссий за снятие наличных в банкоматах





ФАС выступила с инициативой обнулить комиссии в банкоматах, если происходит снятие наличных. Упразднение комиссии предлагалось не единожды, но ЦБ считает, что данная идея требует доработки с привлечением к обсуждению профессионалов. Как отметил Герман Греф в программе на телевидении, в банкоматную сеть Сбербанк инвестировал много лет и в настоящее время она состоит из 80 тысяч аппаратов. Греф отметил, что банкоматы нуждаются в обслуживании, что финансируется комиссией.Греф предполагает, что банки не согласятся содержать банкоматы себе в убыток, что приведет к уменьшению их количества. При этом эксперт отметил, что Сбербанк вводит комиссию исключительно на определенные операции, которые делают невыгодными категории, относящиеся к отмывке денежных средств.