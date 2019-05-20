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Анна Михалкова рассказала подписчикам о своих семейных проблемах

Известная актриса Анна Михалкова опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, в котором рассказала своим подписчикам о семейных проблемах. Артистка постоянно выслушивает о неприятностях своих родственников, в то время как на её проблемы всем наплевать.
Анна Михалкова рассказала подписчикам о своих семейных проблемах

Анна Михалкова рассказала, что она имеет много родственников, которые склонны считать жизнь актрисы безоблачной и беспроблемной. В свою очередь, они постоянно жалуются Михалковой на постоянные проблемы. Как рассказала звезда, все бы нечего, если бы львиная часть этих проблем не была надуманной. То погода поменяется, то полнолуние наступит, то кто-то внезапно откроет в себе гения, а у кого-то переходной возраст. Все это постоянно выслушивает Михалкова. Она даже составила для себе некий стандартный список ответов, который систематически помогает её. Однако бывают периоды, когда все наваливается сразу, поэтому актриса использует универсальный лайф-хак «Забей», которой и помогает справиться с любой ситуацией.

Анна Михалкова устала выслушивать чужие проблемы, а еще больше её раздражает то, что никто не хочет выслушать её. Получаются какие-то односторонние отношения. Сейчас актриса сбросила 15 килограмм из-за неких расстройств со здоровьем, поэтому и решила взять себя в руки. Подписчики поддержали звезду и пожелали терпения и понимания со стороны родственников, а также крепкого здоровья.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:06

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