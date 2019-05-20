Старшая дочь Валерия Меладзе Инга создала свой бренд украшений

Валерий Меладзе сам не раз рассказывал, что его дочь Инга предпочла заниматься созданием собственных аксессуаров для женщин. Певец несколько раз рекламировал товары наследницы на своей странице в Instagram. Недавно сама Инга пообщалась с журналистами и рассказала о будущих планах. По ее словам, развитием бизнеса она занимается уже несколько лет, в этом ей помогают две подруги, все вместе они учились в Лондонской школе экономики.Изначально бренд старшей дочери Валерия Меладзе выпустил универсальный чокер. Его можно носить на шее, руке, талии и даже использовать для создания причесок. Цена такого украшения составляет 2300 рублей. Инга Меладзе собирается расширять ассортимент бренда «Апейрон» и уже работает над несколькими проектами в этом направлении. Подобное название дочь исполнителя выбрала неслучайно. Это философский термин, означающий бесформенное и бесконечное начало.Родители полностью поддерживают начинания Инги и дают дочери возможность реализовать свои планы. Валерий Меладзе не раз говорил своим детям, что если найти призвание – работать придется до конца жизни. Сейчас украшения бренда «Апейрон» можно купить только через Интернет, сообщает «СтарХит».