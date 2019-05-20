Эксперты провели предварительный обзор компактного ноутбука One Mix 3 Yoga
Эксперты провели предварительный обзор компактного ноутбука One Mix 3 Yoga, который является уникальным на рынке. Пользователи считают его интересным по множеству параметров, например, его можно носить в кармане.
Максимальная компактность ноутбука потребовала отказа от некоторых стандартных функций, например, сенсорной панели, которая занимает много места. Клавиатура ноутбука была серьезно переработана, но все клавиши основного блока присутствуют в полном составе. Рамки вокруг дисплея One Mix 3 Yoga сведены к минимуму, а за графику в нем отвечает ускоритель Intel HD Graphics 615. Производительность гаджета обеспечивает процессор Intel Core m3-8100Y, который имеет два ядра с тактовой частотой 1,1 ГГц.
Сенсорный дисплей с диагональю 8,4 дюйма имеет разрешение 2560 х 1600 точек. One Mix 3 Yoga стоит около 760 долларов, а пользователи выражают заинтересованность полноценным портативным компьютером благодаря небольшому размеру.
Максимальная компактность ноутбука потребовала отказа от некоторых стандартных функций, например, сенсорной панели, которая занимает много места. Клавиатура ноутбука была серьезно переработана, но все клавиши основного блока присутствуют в полном составе. Рамки вокруг дисплея One Mix 3 Yoga сведены к минимуму, а за графику в нем отвечает ускоритель Intel HD Graphics 615. Производительность гаджета обеспечивает процессор Intel Core m3-8100Y, который имеет два ядра с тактовой частотой 1,1 ГГц.
Сенсорный дисплей с диагональю 8,4 дюйма имеет разрешение 2560 х 1600 точек. One Mix 3 Yoga стоит около 760 долларов, а пользователи выражают заинтересованность полноценным портативным компьютером благодаря небольшому размеру.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:44