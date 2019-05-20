Эксперты провели предварительный обзор компактного ноутбука One Mix 3 Yoga





Максимальная компактность ноутбука потребовала отказа от некоторых стандартных функций, например, сенсорной панели, которая занимает много места. Клавиатура ноутбука была серьезно переработана, но все клавиши основного блока присутствуют в полном составе. Рамки вокруг дисплея One Mix 3 Yoga сведены к минимуму, а за графику в нем отвечает ускоритель Intel HD Graphics 615. Производительность гаджета обеспечивает процессор Intel Core m3-8100Y, который имеет два ядра с тактовой частотой 1,1 ГГц.Сенсорный дисплей с диагональю 8,4 дюйма имеет разрешение 2560 х 1600 точек. One Mix 3 Yoga стоит около 760 долларов, а пользователи выражают заинтересованность полноценным портативным компьютером благодаря небольшому размеру.