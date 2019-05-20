АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанные в домашних условиях солнцезащитные крема могут привести к проблемам со здоровьем
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Основную камеру Honor 20 Pro испытали до выхода смартфона

Пользователи получили возможность ознакомиться с параметрами новых смартфонов Honor 20/20 Pro еще до официального их выхода. Также в Сети оказались снимки, сделанные камерой старшей модели, продемонстрировавшие фотовозможности очередного китайского аппарата.
Основную камеру Honor 20 Pro испытали до выхода смартфона

Тыльная камера Honor 20 Pro состоит из главного датчика IMX586, разработанного японской фирмой Sony, с разрешением в 48 Мп, а также дополнительного на 16 Мп с широкоугольным объективом, 2-Мп сенсором и макрообъективом и модулем на 8 Мп.

Honor 20 оснащен разработчиками основным сенсором с датчиком глубины на 2 Мп вместо телеобъектива и диафрагмой f/1.8. Макрообъективы аппаратов находятся отдельно от трех остальных объективов. Honor 20 Pro также получил лазерный датчик под главной группой сенсоров. Премьеры гаджетов ожидается в Британии 21 мая.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На проводимом Аленой Савкиной кастинге
Основную камеру Honor 20 Pro испытали
Сделанные в домашних условиях
ВЦИОМ рассказал о наиболее
«Дом-2»: Вика Комиссарова признала, что
Новый Nissan Sylphy представят в июле
В Китае в результате обрушения бара
Актриса Мария Машкова жалеет, что ее не
Ученые: Эфирное масло лемонграсса
Дима Дмитренко пытается искупить вину
Redmi K20 за 390 долларов представят 20
Ксения Бородина опровергла слова Риты
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Влад Соколовский презентовал
Звезда «Дома-2» Настя Лисова решила с
Медики озвучили причины воспаления
Оксана Федорова показала дрессировку
Врачи рассказали о полезных свойствах
Мэттью Макконахи получил школьный
Диетологи составили перечень наиболее
Эксперты озвучили три главные причины
Повзрослевшая «Пуговка» Катя Старшова
В небе над Алжиром запечатлели зависший
Samsung готовит к продаже игровой
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Оксана Акиньшина и Равшана Куркова
Пенсионеры с готовностью пользуются
Яна Рудковская рассказала о мечтающей
Уфологи обнаружили на снимках NASA на
Просмотреть все новости