Основную камеру Honor 20 Pro испытали до выхода смартфона
Пользователи получили возможность ознакомиться с параметрами новых смартфонов Honor 20/20 Pro еще до официального их выхода. Также в Сети оказались снимки, сделанные камерой старшей модели, продемонстрировавшие фотовозможности очередного китайского аппарата.
Тыльная камера Honor 20 Pro состоит из главного датчика IMX586, разработанного японской фирмой Sony, с разрешением в 48 Мп, а также дополнительного на 16 Мп с широкоугольным объективом, 2-Мп сенсором и макрообъективом и модулем на 8 Мп.
Honor 20 оснащен разработчиками основным сенсором с датчиком глубины на 2 Мп вместо телеобъектива и диафрагмой f/1.8. Макрообъективы аппаратов находятся отдельно от трех остальных объективов. Honor 20 Pro также получил лазерный датчик под главной группой сенсоров. Премьеры гаджетов ожидается в Британии 21 мая.
Тыльная камера Honor 20 Pro состоит из главного датчика IMX586, разработанного японской фирмой Sony, с разрешением в 48 Мп, а также дополнительного на 16 Мп с широкоугольным объективом, 2-Мп сенсором и макрообъективом и модулем на 8 Мп.
Honor 20 оснащен разработчиками основным сенсором с датчиком глубины на 2 Мп вместо телеобъектива и диафрагмой f/1.8. Макрообъективы аппаратов находятся отдельно от трех остальных объективов. Honor 20 Pro также получил лазерный датчик под главной группой сенсоров. Премьеры гаджетов ожидается в Британии 21 мая.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:30