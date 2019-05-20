ВЦИОМ рассказал о наиболее распространенной аллергии у жителей России
Эксперты назвали наиболее распространенную среди жителей России аллергию. Согласно опросу, организованному сотрудниками ВЦИОМ, такую реакцию чаще всего вызывают растения.
Сотрудники ВЦИОМ провели опрос в телефонном режиме среди граждан России в возрасте от 18 лет. Всего в опросе участвовало 1,6 тысяч человек, среди которых 29% мучаются от непереносимости цветочной пыльцы и иных составляющих растения. По мнению россиян, аллергию также провоцируют некачественные продукты, генетическая предрасположенность и сбой в иммунной системе. При этом около 60% жителей России уверены, что к аллергии приводит загрязненная экология.
Около 25% респондентов заявили о непереносимости некоторых компонентов лекарств, а еще 22% страдают от продуктов питания и пыли. Как отмечается на портале "ПолитЭксперт", еще 12% не могут находится рядом с животными из-за аллергической реакции.
Сотрудники ВЦИОМ провели опрос в телефонном режиме среди граждан России в возрасте от 18 лет. Всего в опросе участвовало 1,6 тысяч человек, среди которых 29% мучаются от непереносимости цветочной пыльцы и иных составляющих растения. По мнению россиян, аллергию также провоцируют некачественные продукты, генетическая предрасположенность и сбой в иммунной системе. При этом около 60% жителей России уверены, что к аллергии приводит загрязненная экология.
Около 25% респондентов заявили о непереносимости некоторых компонентов лекарств, а еще 22% страдают от продуктов питания и пыли. Как отмечается на портале "ПолитЭксперт", еще 12% не могут находится рядом с животными из-за аллергической реакции.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:23