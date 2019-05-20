АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанные в домашних условиях солнцезащитные крема могут привести к проблемам со здоровьем
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

ВЦИОМ рассказал о наиболее распространенной аллергии у жителей России

Эксперты назвали наиболее распространенную среди жителей России аллергию. Согласно опросу, организованному сотрудниками ВЦИОМ, такую реакцию чаще всего вызывают растения.
ВЦИОМ рассказал о наиболее распространенной аллергии у жителей России

Сотрудники ВЦИОМ провели опрос в телефонном режиме среди граждан России в возрасте от 18 лет. Всего в опросе участвовало 1,6 тысяч человек, среди которых 29% мучаются от непереносимости цветочной пыльцы и иных составляющих растения. По мнению россиян, аллергию также провоцируют некачественные продукты, генетическая предрасположенность и сбой в иммунной системе. При этом около 60% жителей России уверены, что к аллергии приводит загрязненная экология.

Около 25% респондентов заявили о непереносимости некоторых компонентов лекарств, а еще 22% страдают от продуктов питания и пыли. Как отмечается на портале "ПолитЭксперт", еще 12% не могут находится рядом с животными из-за аллергической реакции.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На проводимом Аленой Савкиной кастинге
Основную камеру Honor 20 Pro испытали
Сделанные в домашних условиях
ВЦИОМ рассказал о наиболее
«Дом-2»: Вика Комиссарова признала, что
Новый Nissan Sylphy представят в июле
В Китае в результате обрушения бара
Актриса Мария Машкова жалеет, что ее не
Ученые: Эфирное масло лемонграсса
Дима Дмитренко пытается искупить вину
Redmi K20 за 390 долларов представят 20
Ксения Бородина опровергла слова Риты
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Влад Соколовский презентовал
Звезда «Дома-2» Настя Лисова решила с
Медики озвучили причины воспаления
Оксана Федорова показала дрессировку
Врачи рассказали о полезных свойствах
Мэттью Макконахи получил школьный
Диетологи составили перечень наиболее
Эксперты озвучили три главные причины
Повзрослевшая «Пуговка» Катя Старшова
В небе над Алжиром запечатлели зависший
Samsung готовит к продаже игровой
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Оксана Акиньшина и Равшана Куркова
Пенсионеры с готовностью пользуются
Яна Рудковская рассказала о мечтающей
Уфологи обнаружили на снимках NASA на
Просмотреть все новости