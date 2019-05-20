Ученые: Эфирное масло лемонграсса защищает печень от поражения парацетамолом





Сотрудники Университета Маринга провели ряд лабораторных экспериментов с участием мышей. Подопытные имели болезни печени после приема парацетамола. Эксперты определили маркеры ALT, AST и ALP для оценки эффекта эфирного масла, что касается в том числе глутамилтрансферазы. В результате исследования выяснилось, что обработка природным средством уменьшает воспалительные процессы в печени, что приводит к положительному воздействию на здоровье.Эфирное масло лемонграсса приводит к снижению уровня сахара, а также холестерина в крови и помогает людям при болезнях пищеварительного тракта и болях в желудке. Данное средство помогает при грибках и инфекциях, а также борется со стрессом и состоянием тревожности.