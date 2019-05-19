Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown добрался до китайских дилеров
У официальных китайских дилеров появились первые "живые" образцы кроссовера Hongqi HS7. Этот внедорожник построили на базе Toyota Crown прошлого поколения.
До китайских дилеров добрался премиальный внедорожник Hongqi HS7. Его разработали на базе прошлогоднего автомобиля Toyota Crown, тем не менее, его качество не уступает лучшим машинам от Mercedes-Benz и BMW. Такой уровень обусловлен тем, что изначально транспортное средство разрабатывалось исключительно для государственных чиновников, а потому оно принадлежит к представительскому классу. Соответствующий уровень получили и системы безопасности. Машина снабжена широким набором систем пассивной защиты, а также имеет немало опций электронного контроля за автомобилем. В ней реализовано полуавтономное управление в рамках контроля на полосе движения и опция распознавания дорожных знаков. Кроме того, покупатель получит и уже привычные опции, такие, как адаптивный круиз-контроль и мониторинг препятствий спереди и сзади с возможностью автоматической остановки. Длина паркетника составляет 5 095 мм, а колёсная база достигает 2 970 мм.
Под капотом у новинки мотористы разместили шестицилиндровый V-образный двигатель с рабочим объёмом 3,0 литра. Развивает такой силовой агрегат 338 лошадиных сил при 445 Нм крутящего момента. Коробка передач является автоматической и имеет 8 скоростей. Hongqi HS - полноприводный автомобиль. Известно, что продажи начнутся в июне, а цена стартует с отметки 2,5 миллиона рублей.
До китайских дилеров добрался премиальный внедорожник Hongqi HS7. Его разработали на базе прошлогоднего автомобиля Toyota Crown, тем не менее, его качество не уступает лучшим машинам от Mercedes-Benz и BMW. Такой уровень обусловлен тем, что изначально транспортное средство разрабатывалось исключительно для государственных чиновников, а потому оно принадлежит к представительскому классу. Соответствующий уровень получили и системы безопасности. Машина снабжена широким набором систем пассивной защиты, а также имеет немало опций электронного контроля за автомобилем. В ней реализовано полуавтономное управление в рамках контроля на полосе движения и опция распознавания дорожных знаков. Кроме того, покупатель получит и уже привычные опции, такие, как адаптивный круиз-контроль и мониторинг препятствий спереди и сзади с возможностью автоматической остановки. Длина паркетника составляет 5 095 мм, а колёсная база достигает 2 970 мм.
Под капотом у новинки мотористы разместили шестицилиндровый V-образный двигатель с рабочим объёмом 3,0 литра. Развивает такой силовой агрегат 338 лошадиных сил при 445 Нм крутящего момента. Коробка передач является автоматической и имеет 8 скоростей. Hongqi HS - полноприводный автомобиль. Известно, что продажи начнутся в июне, а цена стартует с отметки 2,5 миллиона рублей.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:30