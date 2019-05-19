АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты раскрыли особенности грядущих смартфонов Honor 20 и 20 Pro, Oppo K3 и Redmi Note 7S
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown добрался до китайских дилеров

У официальных китайских дилеров появились первые "живые" образцы кроссовера Hongqi HS7. Этот внедорожник построили на базе Toyota Crown прошлого поколения.
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown добрался до китайских дилеров

До китайских дилеров добрался премиальный внедорожник Hongqi HS7. Его разработали на базе прошлогоднего автомобиля Toyota Crown, тем не менее, его качество не уступает лучшим машинам от Mercedes-Benz и BMW. Такой уровень обусловлен тем, что изначально транспортное средство разрабатывалось исключительно для государственных чиновников, а потому оно принадлежит к представительскому классу. Соответствующий уровень получили и системы безопасности. Машина снабжена широким набором систем пассивной защиты, а также имеет немало опций электронного контроля за автомобилем. В ней реализовано полуавтономное управление в рамках контроля на полосе движения и опция распознавания дорожных знаков. Кроме того, покупатель получит и уже привычные опции, такие, как адаптивный круиз-контроль и мониторинг препятствий спереди и сзади с возможностью автоматической остановки. Длина паркетника составляет 5 095 мм, а колёсная база достигает 2 970 мм.

Под капотом у новинки мотористы разместили шестицилиндровый V-образный двигатель с рабочим объёмом 3,0 литра. Развивает такой силовой агрегат 338 лошадиных сил при 445 Нм крутящего момента. Коробка передач является автоматической и имеет 8 скоростей. Hongqi HS - полноприводный автомобиль. Известно, что продажи начнутся в июне, а цена стартует с отметки 2,5 миллиона рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung готовит к продаже игровой
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Оксана Акиньшина и Равшана Куркова
Пенсионеры с готовностью пользуются
Яна Рудковская рассказала о мечтающей
Уфологи обнаружили на снимках NASA на
Ева Польна рассказала, почему скрывала
Инсайдер рассказал первые подробности о
Эксперты составили ТОП-5 японских
Ирина Пегова показала «летние»
Учёные: Длительный кашель может быть
Победитель «Евровидения-2019» Дункан
Анастасия Макеева получила в подарок от
Максим Матвеев ради роли стойко
Учёные: Ультра-обработанная пища в
Звезда «Дома-2» Лиза Полыгалова будет
Актер Александр Носик побывал на
Самые точные стрелки из снайперской
«Может, из страны бежать?»: Муж Ксении
Учёные назвали причину появления седины
Анна Хилькевич показала пародию на
Ирина Пингвинова: «С Валерой мне
Учёные: Простуда и грипп способны
Чак Норрис побывал на американской
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Жители Китая призывают массово
Елена Захарова сфотографировалась с
Концерт Ольги Бузовой в Тольятти «с
Эксперты раскрыли особенности грядущих
Просмотреть все новости