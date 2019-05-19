АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты раскрыли особенности грядущих смартфонов Honor 20 и 20 Pro, Oppo K3 и Redmi Note 7S
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Оксана Акиньшина и Равшана Куркова сыграют в новом фильме Данилы Козловского о Чернобыле

На официальной странице Данилы Козловского в социальной сети Instagram появилось объявление о старте нового проекта. Режиссёр начинает снимать фильм о Чернобыле, в котором сыграют Оксана Акиньшина и Равшана Куркова.
Оксана Акиньшина и Равшана Куркова сыграют в новом фильме Данилы Козловского о Чернобыле

В скором времени в послужном списке Данилы Козловского появится ещё один фильм, к которому он будет иметь отношение в качестве режиссёра. Работа над новым проектом, получившим название "Когда падали аисты", начнётся уже скоро, так как вся съёмочная команда и актёры подобраны. По традиции актёр, занявший снова режиссёрское кресло, знаменуя старт работы над картиной, разбил о штатив тарелку, на которой были нанесены рисунки и имена, которые многое могут рассказать о будущей ленте. Судя по всему, сюжет расскажет о Чернобыле и катастрофе, произошедшей на АЭС. Силуэт станции можно увидеть на разбитом предмете, там же имелся и символ атома.
Оксана Акиньшина и Равшана Куркова сыграют в новом фильме Данилы Козловского о Чернобыле

В настоящий момент подробности сценария неизвестны, лишь косвенно можно понять, что события будут разворачиваться вокруг АЭС в 1986 году. Роли же в фильме исполнят Оксана Акиньшина и Равшана Куркова. Не исключено, что главную роль в новом проекте сыграет сам Данила Козловский.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Акиньшина и Равшана Куркова
Пенсионеры с готовностью пользуются
Яна Рудковская рассказала о мечтающей
Уфологи обнаружили на снимках NASA на
Ева Польна рассказала, почему скрывала
Инсайдер рассказал первые подробности о
Эксперты составили ТОП-5 японских
Ирина Пегова показала «летние»
Учёные: Длительный кашель может быть
Победитель «Евровидения-2019» Дункан
Анастасия Макеева получила в подарок от
Максим Матвеев ради роли стойко
Учёные: Ультра-обработанная пища в
Звезда «Дома-2» Лиза Полыгалова будет
Актер Александр Носик побывал на
Самые точные стрелки из снайперской
«Может, из страны бежать?»: Муж Ксении
Учёные назвали причину появления седины
Анна Хилькевич показала пародию на
Ирина Пингвинова: «С Валерой мне
Учёные: Простуда и грипп способны
Чак Норрис побывал на американской
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Жители Китая призывают массово
Елена Захарова сфотографировалась с
Концерт Ольги Бузовой в Тольятти «с
Эксперты раскрыли особенности грядущих
Участница группы "Spice Girls"
«Всегда удивляюсь предательству»: Ольга
Разработан новый метод оценки рисков
Просмотреть все новости