Оксана Акиньшина и Равшана Куркова сыграют в новом фильме Данилы Козловского о Чернобыле





В скором времени в послужном списке Данилы Козловского появится ещё один фильм, к которому он будет иметь отношение в качестве режиссёра. Работа над новым проектом, получившим название "Когда падали аисты", начнётся уже скоро, так как вся съёмочная команда и актёры подобраны. По традиции актёр, занявший снова режиссёрское кресло, знаменуя старт работы над картиной, разбил о штатив тарелку, на которой были нанесены рисунки и имена, которые многое могут рассказать о будущей ленте. Судя по всему, сюжет расскажет о Чернобыле и катастрофе, произошедшей на АЭС. Силуэт станции можно увидеть на разбитом предмете, там же имелся и символ атома.В настоящий момент подробности сценария неизвестны, лишь косвенно можно понять, что события будут разворачиваться вокруг АЭС в 1986 году. Роли же в фильме исполнят Оксана Акиньшина и Равшана Куркова. Не исключено, что главную роль в новом проекте сыграет сам Данила Козловский.