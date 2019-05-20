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Врачи рассказали о полезных свойствах груши для организма

Известно, что употребление груши обеспечивает здоровое функционирование пищеварительного тракта и мочеполовой системы. Врачи рассказали о полезных свойствах фрукта для организма человека.
Врачи рассказали о полезных свойствах груши для организма

Регулярное употребление груш позволяет бороться со многими заболеваниями. Например, людям, страдающим болезнями сердца, специалисты советуют обязательно включать в свой рацион эти фрукты, полезные свойства которых помогут избежать серьезных обострений. Кроме того, неоценима польза этого плода для людей, страдающих ожирением, которым груша поможет наладить работу кишечника и улучшить обмен веществ.

Также эти фрукты обладают способностью нормализовать уровень холестерина в организме, выводят вредные токсины и шлаки. Медики советуют употреблять этот вкусный продукт особенно людям, имеющим проблемы с язвой желудка, страдающим сахарным диабетом. В ходе проведенных экспериментов было выявлено, что у женщин, регулярно употребляющих груши, на 33 % меньше диагностировали такие заболевания, как онкология и анемия.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 05:00

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