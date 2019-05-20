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Медики озвучили причины воспаления седалищного нерва

Медики рассказали, что способствует воспалению седалищного нерва. Кроме того, они дали советы, как бороться с данным недугом, чтобы не допустить его хроническую стадию.
Медики озвучили причины воспаления седалищного нерва

Многие люди сталкиваются с воспалением седалищного нерва. Это заболевание проявляется в первую очередь в виде острой или тупой боли в копчике или поясничном отделе спины. При этом боль может отдавать в ногу и затруднять общую подвижность, а также не исключено онемение конечностей. Также в числе симптомов врачи называют жжение во время мочеиспускания, покраснение участков кожи и повышение температуры. Случиться защемление ишиаса может по разным причинам, но самые распространённые - это повышенная физическая нагрузка на поясницу и травмы, последствием чего становится смещение межпозвоночных дисков, а также переохлаждение и последующее развитие инфекций. Кроме того, вызвать боли могут наросты на позвонках и опухоли.

Чтобы болезнь не переросла в хроническую и не стала серьёзным испытанием, при первых же симптомах следует обратиться к профессионалам. Чаще всего лечение осуществляется препаратами и физическими упражнениями, развивающими нужные участки тела. Также больному рекомендуется соблюдать постельный режим и находиться в тепле.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:52

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