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Яна Рудковская рассказала о мечтающей занять ее место в спальне «сопернице»

Яна Рудковская пожаловалась подписчикам своего Instagram-аккаунта на соперницу, мечтающую вытеснить ее из собственной спальни. Судя по видео, на место знаменитости рядом с Евгением Плющенко метит домашний любимец звездного семейства - русский той-терьер Фифа.
Яна Рудковская рассказала о мечтающей занять ее место в спальне «сопернице»

Собака отличается храбростью и очень непослушна. Фифа, в отличие от остальных пяти животных, четко выполняющих команды хозяйки, не хочет ей подчиняться. Нередко наглость собаки переходит все границы, и она начинает претендовать на место Рудковской в спальне. Продюсер назвала соперницу «опасной особой», желающей всегда находиться рядом с Плющенко.
Яна Рудковская рассказала о мечтающей занять ее место в спальне «сопернице»

Непосредственно в доме знаменитого семейства проживает Фифа и шпиц по кличке Панчо, которого родители подарили сыну Александру за успехи в спорте. Остальные собаки обитают в будках во дворе, охраняя жилище хозяев от проникновения непрошеных гостей. Однажды сторожевой пес Рудковской Лорд напал на строителей из соседнего участка, подошедших близко к их забору. Продюсер оплатила лечение пострадавшим, но собаку, бросившуюся на защиту семьи, пожалела – не стала усыплять. К счастью, подобные инциденты больше не повторялись.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:46

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