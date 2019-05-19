Яна Рудковская рассказала о мечтающей занять ее место в спальне «сопернице»

Собака отличается храбростью и очень непослушна. Фифа, в отличие от остальных пяти животных, четко выполняющих команды хозяйки, не хочет ей подчиняться. Нередко наглость собаки переходит все границы, и она начинает претендовать на место Рудковской в спальне. Продюсер назвала соперницу «опасной особой», желающей всегда находиться рядом с Плющенко.Непосредственно в доме знаменитого семейства проживает Фифа и шпиц по кличке Панчо, которого родители подарили сыну Александру за успехи в спорте. Остальные собаки обитают в будках во дворе, охраняя жилище хозяев от проникновения непрошеных гостей. Однажды сторожевой пес Рудковской Лорд напал на строителей из соседнего участка, подошедших близко к их забору. Продюсер оплатила лечение пострадавшим, но собаку, бросившуюся на защиту семьи, пожалела – не стала усыплять. К счастью, подобные инциденты больше не повторялись.