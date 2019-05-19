Уфологи обнаружили на снимках NASA на Юпитере космодромы, схожие с ландшафтом в Сахаре





Уфологи изучили новые снимки, сделанные зондами NASA, и заметили на них космодромы на Юпитере. Ранее аналогичные площадки независимые учёные замечали в Сахаре.Не так давно NASA опубликовало новые фотографии. Изучив их, уфологи нашли на Юпитере круглые объекты, которые, по их мнению, представляют собой космодромы. При дальнейшем исследовании специалисты обратили внимание, что аналогичные объекты им уже доводилось видеть, причём на Земле. В Сахаре научные работники уже находили подобные участки, не гармонирующие с общим ландшафтом. Вероятно, считают исследователи, с этих точек инопланетные корабли совершали взлёты. Размер каждого пускового плацдарма достигает до 100 метров в диаметре, а это указывает на внеземное происхождение находок, сделанных в пустыне.Скептики возразили, не согласившись с мнением уфологов, а сотрудники космического агентства оставили эту информацию без внимания. Тем не менее, многие в свете нового открытия вспомнили о загадочных кругах на полях, считавшихся мистификацией. Они уверены: эти два явления могут быть связаны.