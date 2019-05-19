Ева Польна рассказала, почему скрывала роман с отцом ее старшей дочери Денисом Клявером

Артистка начинала с рок-баллад, экспериментировала с электронной музыкой, но настоящего успеха добилась благодаря танцевальной поп-музыке. Именно это направление принесло Еве Польне и ее партнеру по «Гостям из будущего» Юрию Усачеву настоящую популярность. Знаменитость сама сочиняла провокационные тексты, придумывала экстравагантные костюмы и сценарии шоу, всегда получавшиеся яркими и запоминающимися.Личная жизнь Польны, как и творческая, бурлила. У артистки случился роман с Денисом Клявером, но она старалась сохранить его в тайне. Звезда никогда не рассказывала, где и когда они с участником группы «Чай вдвоем» познакомились, и как начали встречаться. Об отношениях исполнителей заговорили, когда Польна уже не могла скрывать беременность. Однако даже после появления на свет Эвелины в 2005 году, знаменитость не раскрыла имя отца. Как оказалось, звездная пара договорилась никому не рассказывать о романе заранее. Певица восприняла как предательство признание Клявера на одном из ток-шоу, что он - отец ее дочери. Артист - хороший родитель для Эвелины, никогда не отказывавшийся от участия в ее воспитании.Позже Польна пыталась построить семью с бизнесменом Сергеем Пильгуном, родила от него дочь Амалию. Однако брак звезды просуществовал недолго. Артистка много времени уделяла творчеству, редко бывала дома из-за гастролей. После расставания с мужем знаменитость начала строить сольную карьеру и добилась значительных успехов.