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Ева Польна рассказала, почему скрывала роман с отцом ее старшей дочери Денисом Клявером

Ева Польна 19 мая отмечает 44-летие. Известная певица в интервью раскрыла некоторые свои секреты и рассказала, почему скрывала роман с экс-солистом «Чай вдвоем» Денисом Клявером.
Ева Польна рассказала, почему скрывала роман с отцом ее старшей дочери Денисом Клявером

Артистка начинала с рок-баллад, экспериментировала с электронной музыкой, но настоящего успеха добилась благодаря танцевальной поп-музыке. Именно это направление принесло Еве Польне и ее партнеру по «Гостям из будущего» Юрию Усачеву настоящую популярность. Знаменитость сама сочиняла провокационные тексты, придумывала экстравагантные костюмы и сценарии шоу, всегда получавшиеся яркими и запоминающимися.

Личная жизнь Польны, как и творческая, бурлила. У артистки случился роман с Денисом Клявером, но она старалась сохранить его в тайне. Звезда никогда не рассказывала, где и когда они с участником группы «Чай вдвоем» познакомились, и как начали встречаться. Об отношениях исполнителей заговорили, когда Польна уже не могла скрывать беременность. Однако даже после появления на свет Эвелины в 2005 году, знаменитость не раскрыла имя отца. Как оказалось, звездная пара договорилась никому не рассказывать о романе заранее. Певица восприняла как предательство признание Клявера на одном из ток-шоу, что он - отец ее дочери. Артист - хороший родитель для Эвелины, никогда не отказывавшийся от участия в ее воспитании.
Ева Польна рассказала, почему скрывала роман с отцом ее старшей дочери Денисом Клявером

Позже Польна пыталась построить семью с бизнесменом Сергеем Пильгуном, родила от него дочь Амалию. Однако брак звезды просуществовал недолго. Артистка много времени уделяла творчеству, редко бывала дома из-за гастролей. После расставания с мужем знаменитость начала строить сольную карьеру и добилась значительных успехов.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:18

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