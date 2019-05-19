Инсайдер рассказал первые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11





В августе ожидается дебют на рынке смартфона Samsung Galaxy S10. Каким окажется этот гаджет, пока практически неизвестно, но инсайдер, который ранее не раз предоставлял информацию о новинках, позже подтверждающуюся, уже опубликовал в Сети первые подробности аппарата Samsung Galaxy S11, чей выход ожидается в конце лета 2020 года. По его словам, на данном этапе разработки устройство носит название Picass. "Умный телефон" этого сезона на стадии разработки носил имя Da Vinci, что косвенно подтверждает преемственность моделей. Вероятно, основой смартфона станет процессор Snapdragon 865, созданный по 5-нанометровой технологии.К дате выхода устройства технология беспроводной связи 5G должна стать уже хорошо развита, а потому в новинке будет встроенный модем. Встроенной также окажется и фронтальная камера. Она будет находиться под дисплеем, и увидеть её получится только во время съёмки. Кроме того, полностью новым может оказаться и название, поскольку в руководстве компании-призводителя хотят сменить имя линейки флагманских девайсов.