Диетологи составили перечень наиболее полезных продуктов питания на планете





Верхнюю строчку рейтинга полезных продуктов занимает лимон, являющийся одним из самых мощных антиоксидантов. Уникальность этого представителя цитрусовых состоит в том, что его употребление избавляет организм от лишнего холестерина, помогает бороться с признаками воспалительных процессов, а также способствует укреплению эластичности связок. Также в перечне диетических продуктов присутствует брокколи. Ее полезность обусловлена большим количеством белка и различными витаминами – А, С, К и другими.Специалисты отметили пользу натурального черного шоколада: кроме того, что это сладкое лакомство поднимает настроение, он еще способен нормализовать давление у людей. Блюда из картофеля богаты сложными углеводами, употребление которых необходимо при диетическом питании. Также специалисты советуют регулярно употреблять лосось, который содержит большое количество Омега-3. Известно, что регулярный прием в пищу 100 г лосося поможет избежать таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, у людей преклонного возраста.