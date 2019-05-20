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Диетологи составили перечень наиболее полезных продуктов питания на планете

Диетологами многих стран мира озвучен список продуктов, признанных полезными с точки зрения правильного питания. Как заявляют эксперты, они способствуют нормальной работе организма и помогают избавиться от вредного воздействия на здоровье человека.
Диетологи составили перечень наиболее полезных продуктов питания на планете

Верхнюю строчку рейтинга полезных продуктов занимает лимон, являющийся одним из самых мощных антиоксидантов. Уникальность этого представителя цитрусовых состоит в том, что его употребление избавляет организм от лишнего холестерина, помогает бороться с признаками воспалительных процессов, а также способствует укреплению эластичности связок. Также в перечне диетических продуктов присутствует брокколи. Ее полезность обусловлена большим количеством белка и различными витаминами – А, С, К и другими.

Специалисты отметили пользу натурального черного шоколада: кроме того, что это сладкое лакомство поднимает настроение, он еще способен нормализовать давление у людей. Блюда из картофеля богаты сложными углеводами, употребление которых необходимо при диетическом питании. Также специалисты советуют регулярно употреблять лосось, который содержит большое количество Омега-3. Известно, что регулярный прием в пищу 100 г лосося поможет избежать таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, у людей преклонного возраста.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 02:32

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