Эксперты составили ТОП-5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться





Первое место в ТОП-5 занял седан Toyota Camry в кузове XV30. Данная модель выпускалась с 2001 года на протяжении пяти лет и заслужила самые лучшие отзывы владельцев. Купившие её люди не озвучили никаких критических жалоб, считая это приобретение очень выгодным и в перспективе окупившимся. На втором месте оказался рестайлинговый во втором поколении кроссовер Toyota RAV4 в кузове CA20. Автолюбители отмечают, что самой сильной чертой внедорожника является его силовой агрегат. В тройку лучших попал и паркетник Honda CR-V, продажи которого начались в 2002 году. Признание это средство передвижение заслужило в первую очередь за наличие активной и пассивной защиты водителя и пассажиров.Тем не менее, за пределами первой тройки остались также любимые водителями машины. Четвёртое место досталось Nissan X-Trail, а замкнула рейтинг японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться, Mazda 3, выпускаемая с 2002 года. Эта модель запомнилась водителям за надёжность и неприхотливость.