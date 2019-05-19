Ирина Пегова показала «летние» совместные фото с 13-летней дочерью
Ирина Пегова редко делится подробностями личной жизни, и поклонники мало что знают о ее 13-летней дочери Татьяне. Подписчиков Instagram-аккаунта актрисы обрадовали «летние» фотографии звездной матери и ее наследницы, сделанные на прогулке в парке.
На снимках Пегова и ее дочь предстали в легких цветастых платьях. Героини кадров запечатлены на фоне зеленой травы и желтых одуванчиков и выглядят невероятно счастливыми. Подборку фото знаменитость назвала просто: «Прогулка!»
Поклонникам очень понравились снимки, «залитые солнцем». Многие признали, что дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова похожа на своего отца, однако лучезарная улыбка ей досталась от матери.
На снимках Пегова и ее дочь предстали в легких цветастых платьях. Героини кадров запечатлены на фоне зеленой травы и желтых одуванчиков и выглядят невероятно счастливыми. Подборку фото знаменитость назвала просто: «Прогулка!»
Поклонникам очень понравились снимки, «залитые солнцем». Многие признали, что дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова похожа на своего отца, однако лучезарная улыбка ей досталась от матери.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:39