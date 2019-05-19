Учёные: Длительный кашель может быть признаком серьёзных заболеваний





Учёные рассказали, при каких симптомах кашель нельзя игнорировать и нужно как можно быстрее посетить врача. Нередко люди не обращаются к медикам, ожидая, когда здоровье восстановится самостоятельно, но приступы кашля могут считаться нормальными только при аллергической реакции или остром респираторном заболевании. Если же человек на протяжении долгого времени не может избавиться от него, речь идёт о других недугах. При отхаркивании густых выделений жёлтого или зелёного цвета речь может идти о пневмонии или синусите. Если же человек откашливается пенистой жидкостью розового цвета, это указывает на скорый отёк лёгкого. Тем не менее, это не самые серьёзные недуги, на которые указывает долгий кашель.Медики напоминают: если при отхаркивании видны следы крови, затягивать с обращением в медучреждение нельзя. Эти симптомы свидетельствуют о нарушении работы организма и чаще всего указывают на туберкулёз или рак. В случае онкологического заболевания помимо кашля человек быстро теряет вес, а по ночам происходит сильное потоотделение.