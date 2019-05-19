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Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса

Дункан Лоуренс, одержавший победу на «Евровидении-2019», нарушил одно из главных правил конкурса. Исполнитель из Голландии выступил с композицией, уже давно появившейся в его репертуаре.
Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса

Похожая на «Аркаду» (Arcade) песня уже звучала на выступлении артиста. Соответствующее видео появилось на просторах YouTube в июне 2017-го. Данный факт может заставить организаторов «Евровидения» пересмотреть результаты финала, так как это грубое нарушение условий фестиваля.

25-летний голландец Лоуренс по итогам голосования набрал 492 балла, опередив итальянца Mahmood, оказавшегося на втором месте с 465-ю баллами, и замкнувшего «тройку» лидеров россиянина Сергея Лазарева, набравшего 369 баллов. Отечественный исполнитель заподозрил судей в предвзятости к нему из-за политической обстановки в мире.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:18

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