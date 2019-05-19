Анастасия Макеева получила в подарок от супруга роскошного жеребца

Макеева обожает животных, и в доме знаменитости прекрасно уживаются две собаки и три кота, а теперь в «хозяйстве» появился еще и жеребец по кличке Дриго. Супруг звезды, имя которого ей удается скрывать от прессы, исполнил давнюю мечту возлюбленной и приобрел для нее коня. Актрису восхитил щедрый сюрприз от мужа: «Это вам не букет цветов подарить!»Знаменитость рассказала, что жеребец очень красивый и огромный. Конь оказался с характером, но Макеева, оседлав его, дала понять, что ему придется подчиняться своей наезднице. Актриса уверена: им с Дриго удастся подружиться.