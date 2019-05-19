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Анастасия Макеева получила в подарок от супруга роскошного жеребца

Анастасия Макеева поделилась с поклонниками радостью – любимый супруг преподнес ей в подарок роскошного жеребца. 37-летняя актриса, судя по фото в ее Instagram-аккаунте, поспешила прокатиться на коне под присмотром опытного инструктора.
Анастасия Макеева получила в подарок от супруга роскошного жеребца

Макеева обожает животных, и в доме знаменитости прекрасно уживаются две собаки и три кота, а теперь в «хозяйстве» появился еще и жеребец по кличке Дриго. Супруг звезды, имя которого ей удается скрывать от прессы, исполнил давнюю мечту возлюбленной и приобрел для нее коня. Актрису восхитил щедрый сюрприз от мужа: «Это вам не букет цветов подарить!»

Знаменитость рассказала, что жеребец очень красивый и огромный. Конь оказался с характером, но Макеева, оседлав его, дала понять, что ему придется подчиняться своей наезднице. Актриса уверена: им с Дриго удастся подружиться.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:09

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