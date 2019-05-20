Эксперты озвучили три главные причины смены iPhone на Android-смартфон





В первую очередь эксперты указали на невозможность в iOS создать несколько профилей. Данная ОС не позволяет зарегистрировать несколько пользователей, но эта функция, пусть не часто, но всё же нужна. Иногда ею пользуются, если Android-смартфон является служебным. При этом нет никаких ограничений в числе аккаунтов. Не менее важной является функция вывода часов и быстрых уведомлений на экран гаджета. В Google это является привычной и удобной обыденностью, но владельцы iPhone до сих пор вынуждены прежде, чем прочитать всплывающую информацию или увидеть время, разблокировать девайс. Всё большее число людей выражают недовольство по этому поводу.Ещё одной причиной для смены мобильной платформы может стать отсутствие настроек новостной ленты. Владельцы устройств от "яблочного" бренда никак не могут повлиять на обновление информации, тогда как ОС Android даёт пользователям полную свободу. Они могут управлять лентой, выстраивая под собственные нужды, блокируя не только категории, но и отдельные сайты.