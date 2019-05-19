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Максим Матвеев ради роли стойко выдержал многочасовую покраску волос

Максим Матвеев прошел непростое для себя испытание ради новой роли. Супругу Елизаветы Боярской пришлось выдержать многочасовую покраску волос, после чего он выразил «респект» женщинам, решающимся на подобные процедуры.
Максим Матвеев ради роли стойко выдержал многочасовую покраску волос

Известный актер не уточнил название проекта, ради которого пожертвовал шевелюрой. В Stories-разделе своего Instagram-микроблога представил фото из салона красоты, запечатлев себя с кусочками фольги, использующейся в процессе окрашивания волос, на голове.

Для Матвеева самым тяжелым в работе актера является не заучивание текста и не «разрыв души» во время исполнения роли. Знаменитости очень сложно отсидеть в кресле парикмахера около четырех часов на стрижке-покраске ради того, чтобы соответствовать своему персонажу. Супругу Боярской это показалось пыткой. Актер добавил: «Женщины – респект вам!», восхитившись терпением представительниц прекрасного пола.
Максим Матвеев ради роли стойко выдержал многочасовую покраску волос

Матвеев служит в МХТ им. Чехова. Знаменитость после развода с первой супругой женился на Елизавете Боярской. Пара вместе уже около 9 лет и воспитывает двоих сыновей – 7-летнего Андрея и Григория, родившегося в конце 2018-го. Звездные супруги не раз заявляли о желании «завести» третьего ребенка.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:00

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