Звезда «Дома-2» Лиза Полыгалова будет изучать астрологию и другие духовные дисциплины

«Я была удивлена, так как все случается не просто так... чему быть, того не миновать», - подчеркнула Лиза.

«Как говорится, «если Магомед не идёт к горе ...», - отметила Полыгалова.

Вчера Елизавета опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую публикацию, которая привлекла внимание многих ее подписчиков. Дело в том, что в новом блоге звезда «Дома-2» подняла тему предсказательных практик, изучение которых она на протяжении жизни то и дело откладывала.По словам Полыгаловой, на днях они с близкой подругой наткнулись на очень интересное заведение, мимо которого они сначала прошли, однако чуть позже возвратились к нему. Сначала девушки думали, что это вегетарианский ресторан или какой-то магазин, но войдя в него, поняли, что попали в Центр индийской нестандартной медицины и духовных практик, а также йоги.На стойке у администратора Елизавета обнаружила брошюру, в которой говорилось о том, что совсем скоро пройдет семинар, где гуру астрологии по направлению «Ведическая Астрология» будет делиться своими знаниями.Как утверждает бывшая проектантка, она уже давно заметила за собой один очень интересный момент – все, о чем она думает, и что на самом деле ее интересует - рано или поздно «настигает» ее.В конце поста звезда «Дома-2» поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к знакам, и есть ли среди них те, кто уже давно занимается астрологией.