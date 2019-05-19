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Звезда «Дома-2» Лиза Полыгалова будет изучать астрологию и другие духовные дисциплины

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Полыгалова планирует изучать астрологию и другие духовные дисциплины. По словам длинноволосой красавицы, она давно подумывала об этом, но только вчера, после ряда знаков, она поняла, что время пришло.

Звезда «Дома-2» Лиза Полыгалова будет изучать астрологию и другие духовные дисциплины

Вчера Елизавета опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую публикацию, которая привлекла внимание многих ее подписчиков. Дело в том, что в новом блоге звезда «Дома-2» подняла тему предсказательных практик, изучение которых она на протяжении жизни то и дело откладывала.

По словам Полыгаловой, на днях они с близкой подругой наткнулись на очень интересное заведение, мимо которого они сначала прошли, однако чуть позже возвратились к нему. Сначала девушки думали, что это вегетарианский ресторан или какой-то магазин, но войдя в него, поняли, что попали в Центр индийской нестандартной медицины и духовных практик, а также йоги.

На стойке у администратора Елизавета обнаружила брошюру, в которой говорилось о том, что совсем скоро пройдет семинар, где гуру астрологии по направлению «Ведическая Астрология» будет делиться своими знаниями.

Звезда «Дома-2» Лиза Полыгалова будет изучать астрологию и другие духовные дисциплины

«Я была удивлена, так как все случается не просто так... чему быть, того не миновать», - подчеркнула Лиза.

Как утверждает бывшая проектантка, она уже давно заметила за собой один очень интересный момент – все, о чем она думает, и что на самом деле ее интересует - рано или поздно «настигает» ее.

«Как говорится, «если Магомед не идёт к горе ...», - отметила Полыгалова.

В конце поста звезда «Дома-2» поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к знакам, и есть ли среди них те, кто уже давно занимается астрологией.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:39

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