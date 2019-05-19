Звезда «Дома-2» Лиза Полыгалова будет изучать астрологию и другие духовные дисциплины
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Полыгалова планирует изучать астрологию и другие духовные дисциплины. По словам длинноволосой красавицы, она давно подумывала об этом, но только вчера, после ряда знаков, она поняла, что время пришло.
Вчера Елизавета опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую публикацию, которая привлекла внимание многих ее подписчиков. Дело в том, что в новом блоге звезда «Дома-2» подняла тему предсказательных практик, изучение которых она на протяжении жизни то и дело откладывала.
По словам Полыгаловой, на днях они с близкой подругой наткнулись на очень интересное заведение, мимо которого они сначала прошли, однако чуть позже возвратились к нему. Сначала девушки думали, что это вегетарианский ресторан или какой-то магазин, но войдя в него, поняли, что попали в Центр индийской нестандартной медицины и духовных практик, а также йоги.
На стойке у администратора Елизавета обнаружила брошюру, в которой говорилось о том, что совсем скоро пройдет семинар, где гуру астрологии по направлению «Ведическая Астрология» будет делиться своими знаниями.
Как утверждает бывшая проектантка, она уже давно заметила за собой один очень интересный момент – все, о чем она думает, и что на самом деле ее интересует - рано или поздно «настигает» ее.
В конце поста звезда «Дома-2» поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к знакам, и есть ли среди них те, кто уже давно занимается астрологией.
Вчера Елизавета опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую публикацию, которая привлекла внимание многих ее подписчиков. Дело в том, что в новом блоге звезда «Дома-2» подняла тему предсказательных практик, изучение которых она на протяжении жизни то и дело откладывала.
По словам Полыгаловой, на днях они с близкой подругой наткнулись на очень интересное заведение, мимо которого они сначала прошли, однако чуть позже возвратились к нему. Сначала девушки думали, что это вегетарианский ресторан или какой-то магазин, но войдя в него, поняли, что попали в Центр индийской нестандартной медицины и духовных практик, а также йоги.
На стойке у администратора Елизавета обнаружила брошюру, в которой говорилось о том, что совсем скоро пройдет семинар, где гуру астрологии по направлению «Ведическая Астрология» будет делиться своими знаниями.
«Я была удивлена, так как все случается не просто так... чему быть, того не миновать», - подчеркнула Лиза.
Как утверждает бывшая проектантка, она уже давно заметила за собой один очень интересный момент – все, о чем она думает, и что на самом деле ее интересует - рано или поздно «настигает» ее.
«Как говорится, «если Магомед не идёт к горе ...», - отметила Полыгалова.
В конце поста звезда «Дома-2» поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к знакам, и есть ли среди них те, кто уже давно занимается астрологией.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:39