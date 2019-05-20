Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска





Как уточняется в издании Longview News-Journal, поделившемся информацией, на мероприятиях по случаю окончания школы выпускникам предоставляют обложку, а за самим аттестатом им необходимо прийти позже. Макконахи, как отметил представитель старшей школы, не явился за документом. Знаменитость обучался в Техасском университете в Остине, а свой школьный аттестат забирать не спешил.На днях актера, удостоенного в 2014 году кинопремии «Оскар» за блестяще сыгранную роль в «Далласском клубе покупателей», пригласили в родное учебное заведение как звездного выпускника, попросив произнести речь перед старшеклассниками, собирающимися покинуть стены школы. На церемонии в торжественной обстановке Макконахи вручили аттестат. Полученный с опозданием в 31 год документ, по словам знаменитости, доказывает, что всегда необходимо следовать зову сердца, стремиться к достижению цели, не думая о мелочах.