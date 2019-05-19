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Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову

Анна Хилькевич опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, показав пародию на Анастасию Волочкову. Знаменитость продемонстрировала растяжку на крыше автомобиля.
Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову

Анна Хилькевич любит веселить своих поклонников. В свежей публикации звезда решила показать пародию на Анастасию Волочкову. Артистка не стала делать полный шпагат, ограничившись лишь демонстрацией растяжки одной ноги, но, как это любит преподносить балерина, выбрала для занятия физическими упражнениями не самую подходящую площадку - крышу внедорожника. При этом артистка в шутку отметила: в каждом человеке есть частичка звёздной балерины.

Фолловеры с восторгом восприняли шутку кумира, и публикация в Сети начала быстро набирать одобрительные лайки. Тем не менее, многие возразили: у Анастасии Волочковой шпагаты обычно более технические, а места для их исполнения менее предсказуемые, но справедливо признали, будь звезда сериала "Универ" на Мальдивских островах, она бы постаралась выполнить растяжку лучше.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:52

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