«Может, из страны бежать?»: Муж Ксении Бородиной признался, что уже не знает, куда деться от ее «пустых оскорблений»

«Вот что женщины за существа? Она меня просит: «Зи, сфоткай меня». Я своими «кривыми руками», по ее мнению, фоткаю, и она все время говорит: «Ну почему все меня фоткают нормально, а ты криво?». Проходит время, она опять говорит: «Зи, сфоткай меня!» - поспешил пожаловаться подписчикам Омаров на Бородину.

«Даже если ее никто не спрашивает, она все равно рассказывает», - добавил бизнесмен.

«Фоткать, не фоткать? Че делать? Может, из страны бежать?» - спросил Курбан у фолловеров.

Не секрет, что Курбан является весьма активным пользователем социальных сетей. Внимательные подписчики не раз отмечали, что Омаров время от времени куда чаще общается с фанатами, нежели его звездная супруга Ксения. Практически каждый день бизнесмен выкладывает в личном микроблоге свежие видеоролики, которые за несколько минут набирают сотни тысяч просмотров. Последняя запись не стала исключением.Вчера Курбан опубликовал у себя на страничке в Instagram ролик, в котором заявил, что уже не знает, куда деться от «пустых оскорблений» своей жены.По словам Курбана, Ксения после подобных историй начинает всем рассказывать о том, что он якобы не умеет ее фотографировать.К слову, сейчас Омаров, как он заявляет, не знает, как дальше жить, ведь попал в совершенно непонятную для себя ситуацию.