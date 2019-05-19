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«Может, из страны бежать?»: Муж Ксении Бородиной признался, что уже не знает, куда деться от ее «пустых оскорблений»

Супруг ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – предприниматель Курбан Омаров признался поклонникам, что уже не знает, куда деваться от «пустых оскорблений» своей жены. Бизнесмен задался вопросом, а не сбежать ли ему в другую страну.

«Может, из страны бежать?»: Муж Ксении Бородиной признался, что уже не знает, куда деться от ее «пустых оскорблений»

Не секрет, что Курбан является весьма активным пользователем социальных сетей. Внимательные подписчики не раз отмечали, что Омаров время от времени куда чаще общается с фанатами, нежели его звездная супруга Ксения. Практически каждый день бизнесмен выкладывает в личном микроблоге свежие видеоролики, которые за несколько минут набирают сотни тысяч просмотров. Последняя запись не стала исключением.

Вчера Курбан опубликовал у себя на страничке в Instagram ролик, в котором заявил, что уже не знает, куда деться от «пустых оскорблений» своей жены.

«Вот что женщины за существа? Она меня просит: «Зи, сфоткай меня». Я своими «кривыми руками», по ее мнению, фоткаю, и она все время говорит: «Ну почему все меня фоткают нормально, а ты криво?». Проходит время, она опять говорит: «Зи, сфоткай меня!» - поспешил пожаловаться подписчикам Омаров на Бородину.


«Может, из страны бежать?»: Муж Ксении Бородиной признался, что уже не знает, куда деться от ее «пустых оскорблений»

По словам Курбана, Ксения после подобных историй начинает всем рассказывать о том, что он якобы не умеет ее фотографировать.

«Даже если ее никто не спрашивает, она все равно рассказывает», - добавил бизнесмен.

К слову, сейчас Омаров, как он заявляет, не знает, как дальше жить, ведь попал в совершенно непонятную для себя ситуацию.

«Фоткать, не фоткать? Че делать? Может, из страны бежать?» - спросил Курбан у фолловеров.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:12

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