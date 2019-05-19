Актер Александр Носик побывал на встрече одноклассников спустя 30 лет после окончания школы

На фотографиях знаменитость представил детские анкеты, а также школьных товарищей. 47-летний актер намеренно запечатлел друзей, уткнувшихся в свои мобильные телефоны, чтобы показать, что гаджеты действительно вытесняют живое общение даже на таких мероприятиях. «Вот и поговорили», - подписал снимки кинозвезда, предположив, что подобным образом проходят все встречи одноклассников, как 10-летние, так и 30-летние. Однако, судя по снимкам в Stories, праздник, несмотря ни на что, прошел весело - с застольем, танцами и песнями.Носик рад представившейся возможности увидеться с «повзрослевшими» школьными друзьями, вспомнить счастливые моменты из детства. Актер испытал ностальгию, листая анкеты, хранившие «небольшие секретики» и «огромные тайны». Поклонники поблагодарили звезду за то, что «перенес» их в школьные годы.