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Актер Александр Носик побывал на встрече одноклассников спустя 30 лет после окончания школы

Звезда «Возвращения Мухтара» Александр Носик поделился в Instagram-микроблоге впечатлениями от встречи с одноклассниками, состоявшейся спустя 30 лет после окончания школы. Известный актер признался, что немного разочарован, как сейчас проходят подобные мероприятия.
Актер Александр Носик побывал на встрече одноклассников спустя 30 лет после окончания школы

На фотографиях знаменитость представил детские анкеты, а также школьных товарищей. 47-летний актер намеренно запечатлел друзей, уткнувшихся в свои мобильные телефоны, чтобы показать, что гаджеты действительно вытесняют живое общение даже на таких мероприятиях. «Вот и поговорили», - подписал снимки кинозвезда, предположив, что подобным образом проходят все встречи одноклассников, как 10-летние, так и 30-летние. Однако, судя по снимкам в Stories, праздник, несмотря ни на что, прошел весело - с застольем, танцами и песнями.
Актер Александр Носик побывал на встрече одноклассников спустя 30 лет после окончания школы

Носик рад представившейся возможности увидеться с «повзрослевшими» школьными друзьями, вспомнить счастливые моменты из детства. Актер испытал ностальгию, листая анкеты, хранившие «небольшие секретики» и «огромные тайны». Поклонники поблагодарили звезду за то, что «перенес» их в школьные годы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:30

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