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Учёные назвали причину появления седины после 30 лет

Учёные рассказали, по какой причине волосы теряют пигмент в относительно раннем возрасте. По их мнению, появление седины после 30 лет связано с курением и ещё некоторыми факторами.
Учёные назвали причину появления седины после 30 лет

Учёные давно установили возникновение седины в преклонном возрасте, но нередко у людей появляются белые волосы сразу после 30 лет. Специалисты провели исследование и установили: в первую очередь такая проблема фиксируется у людей, имеющих привычку курить. Пагубное пристрастие влияет на пигмент волос, так как табачный дым имеет в своём составе много свободных радикалов. Пассивные курильщики также подвержены этой опасности. Те же, кто не имеют дурной привычки, могут стать жертвой индустрии. Вредные промышленные выбросы, насыщенные токсинами, оказывают на здоровье волосяных луковиц аналогичный эффект.

Не менее важно следить за эмоциональным здоровьем. Стрессы очень серьёзно влияют на общее состояние человека, что отражается и на волосах. Помимо них важную роль играют и гормональные изменения.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:02

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