Ирина Пингвинова: «С Валерой мне хочется быть девочкой»

«Нас тянет друг к другу, мы обнимаемся, целуемся и хотим посмотреть, что будет дальше», - заявила Ира.

«Я всегда хотела мужчину, которого я буду слушаться. Как раз Валера таким и является!» - подчеркнула Ирина.