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Ирина Пингвинова: «С Валерой мне хочется быть девочкой»

Участница телепроекта «Дом-2» Ирина Пингвинова призналась, что только с Валерием Блюменкранцем ей хочется «быть девочкой». По словам длинноволосой красавицы, ей нравится, что потенциальный возлюбленный очень трепетно к ней относится.

Ирина Пингвинова: «С Валерой мне хочется быть девочкой»

На днях на съемочной площадке «Острова любви» произошло весьма неожиданное событие. После романтического свидания Блюменкранц и Пингвинова признались, что их очень сильно тянет друг к другу и даже продемонстрировали ведущим и коллективу свой первый страстный поцелуй.

Правда, Валерий добавил, что ему нравится общаться и флиртовать с Ириной, поэтому пока о заселении в отдельные апартаменты не может быть даже и речи. Нужно сказать, что молодой отец также поспешил отказаться объявлять себя с новой пассией парой, что насторожило некоторых поклонников «Дома-2».

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Ириной, в котором она рассказала, что сейчас происходит в их отношениях. По словам Пингвиновой, заселяться в отдельное бунгало она тоже не хочет, поэтому целиком и полностью поддерживает слова Блюменкранца о том, что пока им хорошо и так.

Ирина Пингвинова: «С Валерой мне хочется быть девочкой»

«Нас тянет друг к другу, мы обнимаемся, целуемся и хотим посмотреть, что будет дальше», - заявила Ира.

Также в разговоре с журналистами Пингвинова призналась, что только с Блюменкранцем ей хочется «быть девочкой», поэтому во время ссор она не повышает на него голос, а просто молча уходит, пишет Dom2Life.

«Я всегда хотела мужчину, которого я буду слушаться. Как раз Валера таким и является!» - подчеркнула Ирина.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:38

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