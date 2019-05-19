Учёные: Простуда и грипп способны спровоцировать сердечный приступ





Учёные из Великобритании установили, насколько простуда и грипп могут быть опасны для пациентов с ослабленной сердечно-сосудистой системой. По их мнению, острые респираторные заболевания ослабляют организм настолько, что провоцируют сердечный приступ и инфаркт. Частично неблагоприятный прогноз подтверждён статистикой. В Соединённом Королевстве 170 тысяч человек в год умирает из-за проблем с сердцем, а это четверть всех людей, ушедших из жизни в связи с заболеваниями. Вероятно, считают сотрудники кафедры эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины, вакцинация поможет сократить число смертельных случаев, о чём говорят результаты исследования. Изучив случаи проблем с сердцем, они установили, что в первые три дня протекания болезни, опасность наиболее существенна.Эти данные подтверждают и коллеги британских научных работников из Австралии. В Университете Сиднея провели аналогичную работу, и результаты оказались ещё более удручающими. По их словам, риск сердечного приступа сохраняется на протяжении 30 дней после начала болезни, и его опасность в 17 раз превышает обычный показатель.