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Повзрослевшая «Пуговка» Катя Старшова очаровала естественностью на фото без макияжа

Екатерина Старшова, завоевавшая любовь зрителей благодаря роли Пуговки в «Папиных дочках», очаровала подписчиков естественной красотой на новых снимках в Instagram-аккаунте. На кадрах фотоколлажа 17-летняя звезда предстала без макияжа.
Повзрослевшая «Пуговка» Катя Старшова очаровала естественностью на фото без макияжа

Старшова тяготится своей популярностью, обрушившейся на нее после выхода на экраны популярного сериала. После роли смышленой малышки Пуговки у юной актрисы появилась армия фанатов, интересующихся ее жизнью. В данное время звезда не снимается в кино, а полностью посвятила себя фигурному катанию, однако количество поклонников у нее не уменьшается.
Повзрослевшая «Пуговка» Катя Старшова очаровала естественностью на фото без макияжа

Знаменитость часто радует общественность новыми образами на фото в социальных сетях. Недавно в блондинке с ярким майкапом многие не узнали актрису. Теперь Старшова решила показать себя естественную и сфотографировалась без капли макияжа на лице. Поклонников очаровала природная красота звезды, и, как признали многие, из милой Пуговки она превратилась в прекрасную девушку с очаровательной улыбкой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:10

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