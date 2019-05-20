Повзрослевшая «Пуговка» Катя Старшова очаровала естественностью на фото без макияжа

Старшова тяготится своей популярностью, обрушившейся на нее после выхода на экраны популярного сериала. После роли смышленой малышки Пуговки у юной актрисы появилась армия фанатов, интересующихся ее жизнью. В данное время звезда не снимается в кино, а полностью посвятила себя фигурному катанию, однако количество поклонников у нее не уменьшается.Знаменитость часто радует общественность новыми образами на фото в социальных сетях. Недавно в блондинке с ярким майкапом многие не узнали актрису. Теперь Старшова решила показать себя естественную и сфотографировалась без капли макияжа на лице. Поклонников очаровала природная красота звезды, и, как признали многие, из милой Пуговки она превратилась в прекрасную девушку с очаровательной улыбкой.