Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь похорошела после подтяжки лица

Не секрет, что несколько месяцев назад Дарья решилась на довольно серьезный шаг – сделать подтяжку лица. Тогда Пынзарь признавалась, что очень боится подобной операции, однако именно она является ее мечтой.По словам Дарьи, еще в подростковом возрасте она начала стесняться своих пухлых щек и второго подбородка, но лишь недавно она поняла, что хочет наконец-таки избавиться от всех своих комплексов раз и навсегда.Нужно сказать, что после пластической операции в социальных сетях довольно долго высмеивали Пынзарь. Интернет-пользователей веселило, что в свои 33 года Дарья уже решила начать молодиться.Вот только оказалось, что подписчики смеялись над экс-участницей реалити-шоу «Дом-2» понапрасну. У себя на страничке в Instagram в Stories Дарья опубликовала коллаж, на котором представила поклонникам две свои фотографии: «до» и «после» подтяжки лица.В следующем Stories Пынзарь поинтересовалась у фанатов, на каком из снимков она выглядит лучше. Стоит отметить, что перевес оказался на новом облике мамочки двоих малышей.Сейчас фолловеры буквально забросали звезду «Дома-2» комплиментами, в которых они указывают на то, что Дарья не только похорошела, но и помолодела. По словам читателей, сейчас длинноволосая красавица выглядит на «20 лет с небольшим».