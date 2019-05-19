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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь похорошела после подтяжки лица

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала хорошие результаты после пластической операции. По мнению подписчиков, подтяжка лица явно пошла телезнаменитости на пользу, ведь теперь она выглядит куда моложе и краше.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь похорошела после подтяжки лица

Не секрет, что несколько месяцев назад Дарья решилась на довольно серьезный шаг – сделать подтяжку лица. Тогда Пынзарь признавалась, что очень боится подобной операции, однако именно она является ее мечтой.

По словам Дарьи, еще в подростковом возрасте она начала стесняться своих пухлых щек и второго подбородка, но лишь недавно она поняла, что хочет наконец-таки избавиться от всех своих комплексов раз и навсегда.

Нужно сказать, что после пластической операции в социальных сетях довольно долго высмеивали Пынзарь. Интернет-пользователей веселило, что в свои 33 года Дарья уже решила начать молодиться.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь похорошела после подтяжки лица

Вот только оказалось, что подписчики смеялись над экс-участницей реалити-шоу «Дом-2» понапрасну. У себя на страничке в Instagram в Stories Дарья опубликовала коллаж, на котором представила поклонникам две свои фотографии: «до» и «после» подтяжки лица.

В следующем Stories Пынзарь поинтересовалась у фанатов, на каком из снимков она выглядит лучше. Стоит отметить, что перевес оказался на новом облике мамочки двоих малышей.

Сейчас фолловеры буквально забросали звезду «Дома-2» комплиментами, в которых они указывают на то, что Дарья не только похорошела, но и помолодела. По словам читателей, сейчас длинноволосая красавица выглядит на «20 лет с небольшим».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:11

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