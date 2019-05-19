Жители Китая призывают массово отказываться от продукции Apple в пользу Huawei





На прошлой неделе правительство США подписало указ, запретив компании Huawei закупать в Штатах важные технологии, без которых развитие бренда серьёзно замедлится. Для того, чтобы начать закупки интересующего оборудования, производитель должен подать специальный запрос и ждать разрешения. Кроме того, продажа продукции, выпускаемой под данным наименованием, полностью запрещается на территории США. Это эмбарго возмутило жителей КНР, и те начали массово призывать сограждан страны отказываться от продукции Apple, переходя на местного производителя.Китайцы напомнили, что товары от Huawei имеют ряд преимуществ над тем, что разрабатывают в Купертино. В первую очередь местная продукция имеет стоимость, выгодно отличающуюся от импортных товаров. Кроме того, инфраструктура компании на домашнем рынке намного шире, а это улучшает сервис. К настоящему времени смартфоны iPhone уже не имеют подавляющего превосходства и по многим пунктам начали уступать конкурентам или предлагать технологии, аналогичные уже имеющимся у других производителей.