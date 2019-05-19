Эксперты раскрыли особенности грядущих смартфонов Honor 20 и 20 Pro, Oppo K3 и Redmi Note 7S

Успех Redmi Note 7 Pro в Индии вдохновил компанию Xiaomi на продвижение в стране новой модели из серии Note 7. Устройство с приставкой «S» станет вторым смартфоном с 48-мегапиксельной камерой с ночным режимом. Эксперты предполагают, что гаджет на безе Snapdragon 660 оснастят защитой Corning Gorilla Glass 5. По дизайну новинка будет напоминать своего предшественника Redmi Note 7. Девайс, оцененный в сумму менее 10 000 рупий (около 9 200 рублей), может появиться на рынке уже 20 мая.Бренд Honor на днях запустит в продажу модели 20 и 20 Pro. Анонс телефонов состоится 21 мая в Лондоне. Смартфон Honor 20 получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей и тройную камеру. Вариант Honor 20 Pro оборудуют 6,6-дюймовым OLED-экраном и съемочным модулем с четырьмя объективами, включая датчик оптического увеличения в виде перископа. Оба девайса базируются на Kirin 980 от Huawei, имеют подэкранный дактилоскопический сканер.Компания Oppo 23 мая выпустит на рынок Китая новый аппарат K3. Судя по утечкам, в устройстве, построенном на продуктивном 10-нм процессоре Snapdragon 710, появится всплывающий селфи-модуль на 16 Мп, а также камера с двумя датчиками 16/2 Мп и технологией зарядки вспышки VOOC 3.0, хранилище UFS 2.1, функции Game Boost 2.0, Frame Boost, Touch Boost, Link Boost. Смартфон оснастят 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, занимающим 91,1% лицевой панели, и сенсором дактилоскопии.