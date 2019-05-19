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Концерт Ольги Бузовой в Тольятти «с треском провалился»

Выступление восходящей артистки Ольги Бузовой в городе в Самарской области Тольятти «с треском провалился». Об этом сообщают пользователи Сети, которые решили приобрести билет на концерт поющей телеведущей.

Концерт Ольги Бузовой в Тольятти «с треском провалился»

Не так давно Бузова посетила город Тольятти, где дала концерт в одном из местных ночных заведений «MAISON CLUB». Несмотря на то, что сама Ольга продолжает утверждать, что все ее концерты имеют аншлаг, зрители, которые хоть раз побывали на ее выступлении, говорят совсем другое.

Как оказалось, жителям города Тольятти концерт телеведущей реалити-шоу «Дом-2» тоже не принес должного удовольствия, о чем они поспешили высказаться в социальных сетях. По словам свидетелей, выступление Бузовой в местном клубе было практически сорвано, ведь зрители начали расходиться по домам.

Также выяснилось, что поклонников в городе Тольятти у Ольги насчиталось всего 300 человек, однако даже они не смогли долго наблюдать за тем, как Бузова поет под фонограмму. Более того, и в этот раз певица заставила себя ждать. На концерт в «MAISON CLUB» поющая ведущая опоздала на полтора часа, что возмутило даже ее преданных фанатов, сообщает 7d.org.

Концерт Ольги Бузовой в Тольятти «с треском провалился»

«Она вышла с опозданием на полтора часа, и через две песни люди поняли, что фанера, и стали уходить», - сообщает очевидец.

К слову, в Сети не единожды появлялись сообщения о том, что Бузова на самом деле врет, когда во всеуслышание заявляет, что уже не использует на своих концертах фонограмму.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:41

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