Чак Норрис побывал на американской военной базе и сфотографировался сидя на танке
Чак Норрис недавно побывал на военной американской базе в штате Техас. Там киноактёр встретился с военнослужащими и сфотографировался сидя на танке.
Чак Норрис среди фанатов имеет славу человека, для которого нет ничего невозможного. Не так давно 79-летняя звезда Голливуда подтвердил свой авторитет. Артист прибыл в город Киллин в Техасе, где расположен Форт Худе, являющийся местом базирования ВВС США. Там знаменитость пообщался с личным составом 2-го батальона 8-го кавалерийского полка, также являясь ветераном ВВС, и осмотрел технику. В частности он сфотографировался сидя на танке M1A2 Abrams.
Позже выяснилось, что визит звезды на военный объект оказался неслучайным. Чак Норрис отснял ряд сцен, работая над новым документальным фильмом, в котором также лично примет участие.
Чак Норрис среди фанатов имеет славу человека, для которого нет ничего невозможного. Не так давно 79-летняя звезда Голливуда подтвердил свой авторитет. Артист прибыл в город Киллин в Техасе, где расположен Форт Худе, являющийся местом базирования ВВС США. Там знаменитость пообщался с личным составом 2-го батальона 8-го кавалерийского полка, также являясь ветераном ВВС, и осмотрел технику. В частности он сфотографировался сидя на танке M1A2 Abrams.
Позже выяснилось, что визит звезды на военный объект оказался неслучайным. Чак Норрис отснял ряд сцен, работая над новым документальным фильмом, в котором также лично примет участие.
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:20