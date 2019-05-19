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Чак Норрис побывал на американской военной базе и сфотографировался сидя на танке

Чак Норрис недавно побывал на военной американской базе в штате Техас. Там киноактёр встретился с военнослужащими и сфотографировался сидя на танке.
Чак Норрис побывал на американской военной базе и сфотографировался сидя на танке

Чак Норрис среди фанатов имеет славу человека, для которого нет ничего невозможного. Не так давно 79-летняя звезда Голливуда подтвердил свой авторитет. Артист прибыл в город Киллин в Техасе, где расположен Форт Худе, являющийся местом базирования ВВС США. Там знаменитость пообщался с личным составом 2-го батальона 8-го кавалерийского полка, также являясь ветераном ВВС, и осмотрел технику. В частности он сфотографировался сидя на танке M1A2 Abrams.
Чак Норрис побывал на американской военной базе и сфотографировался сидя на танке

Позже выяснилось, что визит звезды на военный объект оказался неслучайным. Чак Норрис отснял ряд сцен, работая над новым документальным фильмом, в котором также лично примет участие.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:20

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