«Всегда удивляюсь предательству»: Ольга Бузова намекнула, что опять впустила в свою жизнь очередного подлеца

«Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала», - пишет Ольга.

В то время, как музыкальной карьере Бузовой остается только завидовать, на личном фронте у нее не все так гладко, как может показаться сначала. В пример можно привести связь Ольги с резидентом «Comedy Club» Тимуром Батрутдиновым, а также предпринимателем Денисом Лебедевым, которая закончилась, так и не начавшись.В свою очередь Бузова никогда не скрывала, что именно на этих двух мужчин у нее когда-то были большие планы, однако первый так и остался просто другом, а второй, воспользовавшись добротой звезды «Дома-2», влюбил ее в себя и предал.Недавно в Сети появились слухи, что Ольга все-таки встретила того «единственного», которого так долго ждала. Вот только, судя по ее посту, со статусом одиночки Бузова распрощалась ненадолго.Телеведущая опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий блог, в котором в очередной раз подняла тему предательства и обмана.По словам Бузовой, она всегда пытается найти предателям оправдание и каждый раз находит их, несмотря на то, что это не является правильным. Оказывается, что Ольга относится к тому числу девушек, которые любят ушами, за что и в этот раз поплатилась.В конце своего поста Ольга поинтересовалась, как можно научиться перестать впускать в свою жизнь подлецов и лжецов.