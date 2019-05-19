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Участница группы "Spice Girls" госпитализирована из-за потери зрения

Участница британской поп-группы «Spice Girls» Мелани Браун (Mel B и Scary Spice) попала в больницу. Причиной госпитализации певицы стала временная потеря зрения.

Участница группы "Spice Girls" госпитализирована из-за потери зрения


43-летняя поп-исполнительница обратилась в офтальмологическую клинику Moorfields Eye Hospital в Лондоне несколько дней назад. Мелани Браун внезапно почувствовала, что полностью ослепла. В результате оказанной медицинской помощи Scary Spice удалось восстановить зрение, однако причина случившегося не выяснена. Сообщается, что 20 лет назад Браун сделала лазерную коррекцию зрения, после которой она не видит левым глазом.

Отметим, британская поп-группа «Spice Girls» была создана в Лондоне в 1994 году. С 2001-го солистки ушли в собственные сольные проекты, поэтому группа практически прекратила существовать. В ноябре прошлого года прошла пресс-конференция с участием солисток «Spice Girls», на которой было анонсировано их мировое турне.



 
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Добавил: Савченко Яна Сегодня, 15:20

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