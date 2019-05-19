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Елена Захарова сфотографировалась с героями детства Хрюшей и Филей

Елена Захарова опубликовала в личном микроблоге фотографию, снявшись с любимыми героями детства. Знаменитость сфотографировалась с Хрюшей и Филей из детской передачи "Спокойной ночи, малыши".
Елена Захарова сфотографировалась с героями детства Хрюшей и Филей

Елена Захарова поделилась с поклонниками своей радостью, показав им снимок, сделанный на телевизионных съёмках. Звезда призналась: она очень рада сфотографироваться с куклами Хрюшей и Филей, которых любила в детстве и до сих пор остаётся к ним неравнодушной. Встреча с персонажами детской вечерней передачи доставила актрисе немало положительных эмоций, что заметили и её верные фанаты, отметив, что счастье кумира заметно по лицу, которое буквально светится.

Фолловеры сразу же после публикации поспешили сделать комплимент хозяйке аккаунта. Многие отметили, что рядом с этими куклами и сама она смотрится, как ребёнок. Пост начал быстро набирать популярность и отметки "Мне нравится".



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:50

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