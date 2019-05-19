Саша Черно и Иосиф Оганесян планируют в ближайшее время стать родителями

Не секрет, что Саша весьма активно пользуется социальными сетями. Каждый день она общается со своими подписчиками и отвечает на их различные вопросы, один из которых заинтересовал фолловеров.Дело в том, что у Черно поинтересовались, планируют ли они с Оганесяном обзаводиться детьми. Нужно сказать, что Александра не стала затягивать с ответом и поспешила заявить, что это может произойти даже раньше, чем телезрители могут себе это представить.Стоит напомнить, что не так давно Александре пришлось пройти специальное лечение, так как врачи обнаружили у девушки проблемы со здоровьем по женской части. Сейчас Черно буквально мечтает о наследниках, однако по-прежнему так и не смогла добиться от своего любимого супруга обещаний, что вне Периметра он все-таки сможет обеспечить не только себя и ее, но и их общего малыша.Судя по всему, Александре и Иосифу наконец-таки удалось договориться, если парочка уже начала разговаривать о детях. Впрочем, избавляться от лишних килограммов Черно по-прежнему не собирается. Вполне возможно, что девушка пообещала Иосифу стать стройной и начать ухаживать за собой уже после родов.К слову, некоторые телезрители «Дома-2» как и прежде настаивают на том, чтобы Саша похудела перед беременностью, чтобы малыш родился здоровым.