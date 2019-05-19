Вера Брежнева и Константин Меладзе посетили тематическую вечеринку

Вера Брежнева показала фанатам, как она с Константином Меладзе весело провела время на вечеринке. На опубликованных в Instagram фото знаменитости запечатлены в Центральном доме литератора. Для мероприятия певица выбрала оливковый комбинезон, а ее возлюбленный - темную рубашку и синие джинсы. В комментарии знаменитость написала, что тематическая вечеринка была посвящена дню рождения их близких друзей. Также Вера Брежнева особо отметила, что инициатором снимка, где она сидит на руках у Александра Филиппенко, был именно актер.Подписчики были рады увидеть совместный снимок певицы и Константина Меладзе. Одни отметили, что супруги очень гармонично смотрятся вместе, а некоторые высказались об образе исполнительницы, написав, что ей идет комбинезон такого цвета. Всего за несколько часов публикация Веры Брежневой набрала более 160 тысяч лайков.