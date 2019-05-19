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Самые точные стрелки из снайперской винтовки определены в Саратове

Саратовская область приняла на полигоне 60-й Таманской ракетной дивизии соревнования по высокоточной стрельбе «Волжская даль, весна 2019».

Соревнования прошли 10-12 мая. Участники турнира должны были выполнить 22 дневных и 7 ночных упражнений с дневными прицелами в рамках основной программы. Дополнительно каждый мог поучаствовать в отдельном зачете с тепловизорными прицелами.
Самые точные стрелки из снайперской винтовки определены в Саратове

Сергей Емельянов, Дмитрий Боронин и Алексей Чернобровкин заняли первые три места, набрав, соответственно, 651, 497 и 473 очка.
Лишь три спортсмена справились с упражнением «Дальний выстрел», в рамках которого участникам было предложено попасть в мишень с расстояния 1384 метра. Сложность была обусловлена большой скоростью ветра на полигоне в этот день – порывы достигали 8 метров в секунду.
Из трех спортсменов, успешно выполнивших это задание, двое вели стрельбу из новейшей российской винтовки – испытательного прототипа Bespoke Gun, который в настоящее время проходит всесторонние тестирования в разных режимах ведения огня. Винтовка производится по индивидуальному заказу в штучном количестве люксовым подразделением «Московской оружейной компании».

Эти же винтовки прекрасно себя показали неделей ранее на Открытом первенстве России по высокоточной стрельбе в Волгоградской области на полигоне «Прудбой». Там абсолютным чемпионом в открытом классе стал Игорь Чернов, а серебряную медаль завоевал Андрей Серсков, причем оба они стреляли из высокоточных винтовок Bespoke Gun.

Источник: https://versia.ru/v-saratove-proshli-sorevnovaniya-po-snajpingu-volzhskaya-dal-vesna-2019



 
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Добавил: Роман Сегодня, 17:20

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