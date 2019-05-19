Дмитрий Дюжев «не оценил» талант Родиона Газманова

Как видно на ролике, Газманов-младший в вагоне поезда напевает «а капелла» строки своей композиции «Гравитация» со словами о космосе. В этот момент камера поворачивается в сторону Дмитрия Дюжева с недовольным лицом. Актер прерывает исполнителя: «Ну-ну, я бы попросил…»«Дюжев против гравитации», - подписал Газманов ролик, поинтересовавшись у поклонников, как они относятся к песне.Подписчикам шутка знаменитостей понравилась. Многие отметили: вот что бывает, если не повезет с соседом. Некоторые удивились, как быстро известный актер «смекнул, к чему космос».