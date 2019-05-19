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Дмитрий Дюжев «не оценил» талант Родиона Газманова

Родион Газманов не впечатлил Дмитрия Дюжева своим талантом. Короткое видео с замечанием известного актера, появившееся в Instagram-аккаунте музыканта, позабавило его поклонников.
Дмитрий Дюжев «не оценил» талант Родиона Газманова

Как видно на ролике, Газманов-младший в вагоне поезда напевает «а капелла» строки своей композиции «Гравитация» со словами о космосе. В этот момент камера поворачивается в сторону Дмитрия Дюжева с недовольным лицом. Актер прерывает исполнителя: «Ну-ну, я бы попросил…»
«Дюжев против гравитации», - подписал Газманов ролик, поинтересовавшись у поклонников, как они относятся к песне.
Дмитрий Дюжев «не оценил» талант Родиона Газманова

Подписчикам шутка знаменитостей понравилась. Многие отметили: вот что бывает, если не повезет с соседом. Некоторые удивились, как быстро известный актер «смекнул, к чему космос».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:55

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