Дмитрий Дюжев «не оценил» талант Родиона Газманова
Родион Газманов не впечатлил Дмитрия Дюжева своим талантом. Короткое видео с замечанием известного актера, появившееся в Instagram-аккаунте музыканта, позабавило его поклонников.
Как видно на ролике, Газманов-младший в вагоне поезда напевает «а капелла» строки своей композиции «Гравитация» со словами о космосе. В этот момент камера поворачивается в сторону Дмитрия Дюжева с недовольным лицом. Актер прерывает исполнителя: «Ну-ну, я бы попросил…»
«Дюжев против гравитации», - подписал Газманов ролик, поинтересовавшись у поклонников, как они относятся к песне.
Подписчикам шутка знаменитостей понравилась. Многие отметили: вот что бывает, если не повезет с соседом. Некоторые удивились, как быстро известный актер «смекнул, к чему космос».
Как видно на ролике, Газманов-младший в вагоне поезда напевает «а капелла» строки своей композиции «Гравитация» со словами о космосе. В этот момент камера поворачивается в сторону Дмитрия Дюжева с недовольным лицом. Актер прерывает исполнителя: «Ну-ну, я бы попросил…»
«Дюжев против гравитации», - подписал Газманов ролик, поинтересовавшись у поклонников, как они относятся к песне.
Подписчикам шутка знаменитостей понравилась. Многие отметили: вот что бывает, если не повезет с соседом. Некоторые удивились, как быстро известный актер «смекнул, к чему космос».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:55